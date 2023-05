Fußball

Spielleiter Wolfgang Beck: „Da wirkt sich halt der Spielermangel aus“

Plus Mit der nun zu Ende gehenden Fußball-Saison ist Kreis-Spielleiter Wolfgang Beck zufrieden. Zwei Entwicklungen an der Basis verfolgt er aber mit großer Sorge.

Von Alois Thoma

Am Pfingstwochenende 2023 ist Punktspiel-Finale für die Amateurfußballer in Schwaben. Aus heimischer Sicht heißt das präziser: am Pfingstsonntag. Warum eigentlich, Herr Beck?

Wolfgang Beck: Als wir den Rahmenterminkalender erstellt haben, hatte niemand den Pfingstsonntag auf dem Schirm. Das haben wir erst später gemerkt. In den Ligen im Landkreis Donau-Ries haben die Vereine reagiert und sich geeinigt, ihr Saisonfinale am Samstag zu spielen. In den Landkreisen Dillingen und Günzburg ist nichts passiert. Also bleibt es dort bei den Spielansetzungen am Sonntag.

