vor 34 Min.

Tage der Entscheidung für die Bezirksligisten im Landkreis Günzburg

Plus Der SC Bubesheim hat im Kampf um den Klassenerhalt ein Endspiel vor Augen. Der FC Günzburg wird im Aufstiegsrennen vom Gejagten zum Jäger.

Von Jan Kubica Artikel anhören Shape

Der Abpfiff dieser Fußball-Saison 22/23 naht, unverändert nah am sportlichen Abgrund wandeln die Fußball-Bezirksligisten TSV Ziemetshausen und SC Bubesheim. Beide dürfen sich keine Ausrutscher mehr leisten, wenn sie den Sturz auf die Kreisebene vermeiden wollen. Dagegen mutet das Fernduell um die Vizemeisterschaft in der Bezirksliga Nord wie ein Luxusproblem an. Aber als wahre Sportsleute wollen die Fußballer von VfR Jettingen und FC Günzburg den Einzug in die Relegation zur Landesliga natürlich unbedingt schaffen.

TSV Nördlingen II – VfR Jettingen

Für die bereits als Absteiger feststehenden Rieser geht es allein darum, die rote Laterne noch loszuwerden und ihre gar nicht mal schlechte Bilanz in der Frühjahrsrunde weiter bunt anzumalen. Deutlich mehr zu verlieren hat der Aufsteiger aus Jettingen.

