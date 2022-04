Tayfun Yilmaz: „Wenn wir gewinnen, sind wir wieder voll dabei“

Plus Der Trainer des Fußball-Kreisligisten TGB Günzburg rechnet sich noch Chancen auf den Ligaerhalt aus. der nächste Gegner TSV Balzhausen ist aber näher dran.

Von einem „Sechs-Punkte-Spiel“ spricht Tayfun Yilmaz vor dem Heimauftritt von Türk GB Günzburg gegen den TSV Balzhausen. Anpfiff zu dieser Begegnung der Fußball-Kreisliga West ist am 10. April um 15 Uhr.