05.08.2023

Titelanwärter und Abstiegskandidaten: Diese Kreisliga West hat es in sich

Will auch diesmal möglichst immer vorne bleiben: Simon Schinzel Bestritt in den vergangenen zehn Jahren beinahe 200 Begegnungen im Trikot des TSV Offingen.

Plus Aufsteiger SpVgg Krumbach ist Gastgeber im Auftaktspiel für eine Kreisliga-Saison, die Kitzel verspricht. Drei Teams aus dem Kreis Günzburg schielen nach oben.

Mit dem Spiel zwischen Aufsteiger SpVgg Krumbach und dem Dritten der abgelaufenen Spielzeit, SpVgg Wiesenbach, startet am Samstag, 5. August, um 15 Uhr die Fußball-Kreisliga West in die Saison 2023/24. Der Krumbacher Trainer Christian Müller bezeichnet die Kreisliga als „kleine Bezirksliga“. Wohl zu Recht. Acht der 15 Teams kickten in der Vergangenheit schon höherklassig.

TSV Ziemetshausen und SC Bubesheim dabei

Fünf Mannschaften sind neu in der höchsten Spielklasse des Fußball-Kreises Donau. Die Bezirksliga-Absteiger SC Bubesheim und TSV Ziemetshausen sind ebenso dabei, wie die Aufsteiger Dillingen und Krumbach. Umgruppiert aus der Nord-Gruppe wurde der SV Holzheim/Dillingen.

