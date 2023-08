Torwart-Legende Werner Kraus aus Burgau ist tot

Plus Man nannte ihn „Jaschin“: Werner Kraus starb im Alter von 85 Jahren. Nach seiner aktiven Zeit war der große Sportsmann 50 Jahre lang Platzwart beim TSV Burgau.

Sein Platz auf der Bank an der Garage des Sportzentrums in Burgau wird für immer leer bleiben. Von dort aus beobachtete Werner Kraus über viele Jahre die Fußballspiele der Mannschaften seines TSV. Jetzt ist „Dr Werner“, wie er von vielen genannt wurde, im Günzburger Krankenhaus verstorben. Im November 2023 hätte Werner Kraus seinen 86. Geburtstag gefeiert.

Bis vor wenigen Monaten traf sich der Burgauer noch beinahe jeden Nachmittag mit einigen Bekannten am Sportzentrum. Thema der Gespräche waren meist die Spiele der Burgauer Teams, aber auch die Partien des 1. FC Nürnberg und des FC Bayern München. Werner Kraus war großer Anhänger des Club. Bei den Treffen gab er auch die eine oder andere Anekdote aus seinem Fußballerleben zum Besten.