Trainer des SC Bubesheim feiert eine traumhafte Heimpremiere

Plus Der SC Bubesheim fegt den TSV Nördlingen II vom Platz. Der neue Trainer René Hauck freut sich über die Einstellung seiner Jungs. Er sieht auch andere Fortschritte.

Ein Traumergebnis haben die Bezirksliga-Fußballer des SC Bubesheim ihrem neuen Coach René Hauck zu dessen Heimpremiere beschert. 7:1 (2:0) fegten sie den TSV Nördlingen II vom Platz. Doch nicht nur das überdeutliche Ergebnis stimmt den 34-Jährigen für die nähere Zukunft zuversichtlich. „Es ist ein Wohlfühl-Faktor da“, sagt er nach zehn Tagen Arbeit mit dem Team.