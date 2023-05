Fußball

Trainerwechsel: Der SC Bubesheim greift nach dem letzten Strohhälmchen

Konnte den SC Bubesheim nicht in die Erfolgsspur bringen: René Hauck, hier bei seinem letzten Trainer-Einsatz im Heimspiel gegen Ecknach.

Plus Vor dem Heimspiel gegen Wertingen trennt sich der Fußball-Bezirksligist SC Bubesheim von Coach René Hauck. Ein guter Bekannter übernimmt. Schafft er das Wunder?

Man dürfe jetzt „keine Verlierermentalität“ entwickeln, sagt Karl Dirr. Der Abteilungsleiter des am Rande des sportlichen Abgrunds taumelnden Fußball-Bezirksligisten SC Bubesheim wiederholt das im Rückgriff auf die verlorene Partie gegen den VfL Ecknach so häufig, dass seine Befürchtung beinahe schon nach einer realen Wahrnehmung klingt. Im verzweifelten Versuch, dem Sturz nach unten irgendwie zu entgehen, greift der langjährige Funktionär nun nach dem allerletzten Strohhälmchen und installiert einen neuen Trainer, es ist der dritte in der laufenden Saison. „Wir müssen raus aus der Negativspirale, brauchen Aufbruchstimmung“, erläutert der 70-Jährige.

Liaison für den Rest der aktuellen Spielzeit

Für die verbleibenden drei Begegnungen dieser Runde und für die höchstwahrscheinlich anschließend zu bewältigende Relegation übernimmt nun ein guter Bekannter. Marco Chessa betreute die Bubesheimer schon einmal zwei Jahre lang. Der 56-Jährige aus Kötz hat sich mit Dirr ausdrücklich auf eine Liaison für den Rest der aktuellen Spielzeit geeinigt. In der kommenden Saison soll ein anderer Mann an der Seitenlinie stehen.

