Trotz aller Sorgen: Der SC Ichenhausen hält die Schlagzahl hoch

Plus Der Fußball-Landesligist SC Ichenhausen zeigt auch im Derby beim SV Egg eine engagierte Leistung. Im Rückblick nagt ein wenig, dass es mehr hätte sein können als nur ein Zähler.

Den Vorgängen im Umfeld des Teams, der unsicheren Zukunft der Abteilung und der aktuellen Tabellenlage zum Trotz lassen sich die Landesliga-Fußballer des SC Ichenhausen nicht hängen. Auch im Nachholspiel beim SV Egg zeigte das Team von Trainer Oliver Unsöld nun eine engagierte, auf Sieg angelegte Vorstellung. Heraus kamen ein 1:1 (1:1) und das leicht ungemütliche Gefühl, dass mehr drin gewesen war.