TSV Offingen, TSG Thannhausen und SpVgg Wiesenbach im Kreisliga-Titelrennen

Drei der fünf Teams im Aufstiegsrennen der Fußball-Kreisliga West sind im Landkreis Günzburg daheim. Für eines von ihnen sah es schon mal deutlich besser aus.

„Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey! – mit diesem Ruf freuten sich Fußballer und Fans der Glötter Lilien am Sonntag, 23. April 2023, über den Sieg im Kreisliga-Topspiel bei der TSG Thannhausen. Dabei schien das Rennen um den Meistertitel bis zur Winterpause der aktuellen Runde eine einseitige Angelegenheit zu werden. Die TSG Thannhausen thronte mit einem ordentlichen Vorsprung über den Verfolgern. Doch dieser vermeintlich beruhigende Abstand ist inzwischen dahin.

Der TSV Offingen zieht vorbei

Durch die Schwächephase der Thannhauser in den vergangenen Wochen konnte auch der TSV Offingen am einstigen Primus vorbeiziehen. Allerdings haben die Thannhauser noch die Nachholpartie beim FC Weisingen zusätzlich zu absolvieren. Dieses am ursprünglichen Termin ausgefallene Spiel wird nun am Mittwoch, 17. Mai, um 18.30 Uhr angepfiffen.

Im Rennen um Meisterschaft und Relegationsplatz stehen neben SSV Glött, TSV Offingen und TSG Thannhausen realistischerweise noch die Teams von SpVgg Wiesenbach und FC Lauingen. Für die abschließenden fünf Spieltage stehen noch einige Topbegegnungen auf dem Plan.

So geht es weiter

Das Restprogramm der Aufstiegsanwärter (A steht für Auswärtsspiele, H für Heimspiele):

1. SSV Glött 21 Spiele/50 Punkte: Weisingen (A), Offingen (A), Wiesenbach (A), Mindelzell (H), Jettingen II (A).

2. TSV Offingen 21 Spiele/46 Punkte: Ichenhausen (A), Glött (H), Balzhausen (A), Wiesenbach (A), Reisensburg-Leinheim (H).

3. TSG Thannhausen 20 Spiele/44 Punkte: Wiesenbach (A), Mindelzell (A), Jettingen II (A), Weisingen (A), Bachtal (H), TG Lauingen (A).

4. SpVgg Wiesenbach 21 Spiele/42 Punkte: Thannhausen (H), Weisingen (A), Glött (H), Offingen (H), Mindelzell (A).

5. FC Lauingen 21 Spiele /41 Punkte: Mindelzell (A), Jettingen II (H), Bachtal (A), TG Lauingen (H), Ichenhausen (A)

