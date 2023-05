Fußball

vor 33 Min.

VfR Jettingen II als Zünglein an der Waage im Titelkampf der Kreisliga West

Plus Vor seinem Trainer-Abschied beim VfR Jettingen II ist Oliver Wirth indirekt am Titelrennen in der Kreisliga beteiligt – und braucht selbst noch Punkte.

Nach gut drei Jahren hört Oliver Wirth als Fußballtrainer beim VfR Jettingen II auf. Nach dieser Kreisliga-Spielzeit pausiert der 49-Jährige.

Er wird dann auf ein erfolgreiches Wirken zurückschauen. Der ehemalige Torwart stieg mit der Jettinger Zweiten nach der vergangenen Saison in die Kreisliga auf. Hier belegt sein Team derzeit den achten Platz.

