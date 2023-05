Fußball

17:31 Uhr

Vor dem Saisonfinale: Bezirksligisten zwischen Jubel und Tränen

Plus Für den TSV Ziemetshausen ist vom Klassenerhalt bis zum Direktabstieg alles möglich. Der VfR Jettingen und der FC Günzburg rangeln um die Chance zum Landesliga-Aufstieg.

Von Jan Kubica

Am Rande des sportlichen Abgrunds balanciert der TSV Ziemetshausen dem Saisonfinale in der Fußball-Bezirksliga Süd entgegen. Zum zweiten Mal in Folge droht dem Team von Trainer Sven Müller das Nervenspiel Relegation. Es könnte allerdings noch schlimmer kommen, denn aktuell klebt die Mannschaft auf einem Abstiegsplatz. Ein Luxusproblem im Wortsinn begleitet dagegen den VfR Jettingen und den FC Günzburg in den abschließenden Spieltag der Gruppe Nord. Zur Krönung einer guten Saison lockt die Vizemeisterschaft und die Chance auf den Sprung nach oben.

TSV Ziemetshausen – TV Bad Grönenbach Man muss das so hart vorhersagen: Wenn Ziemetshausen selbst gegen diesen letztlich nicht konkurrenzfähigen und längst abgestiegenen Gast keinen Heimsieg schafft, hat die Mannschaft in ihrer momentanen Zusammensetzung auch einfach nichts verloren auf der höchsten Spielebene des Bezirks. Aber so weit ist es ja noch nicht – und es kann alles ganz anders kommen. Immer wieder in dieser Runde hatten die Jungs von Coach Sven Müller ja angedeutet, dass Potenzial in ihnen steckt, dass sie als Mannschaft harmonieren und funktionieren können. Der Trainer sagt dazu: „Abgesehen von ganz wenigen Ausrutschern waren wir selten die wirklich schlechtere Mannschaft. Aber wir waren halt nicht effektiv genug.“ So vor allem sei zu erklären, warum die Seinen so häufig mit leeren Händen vom Spielfeld trotteten.

Ein Zähler trennt die Ziemetshauser aktuell vom Relegationsplatz

Der Trainer darf zuversichtlich darauf hoffen, dass sich angeschlagene Stammspieler für das Endspiel rechtzeitig fit melden. Tarik Music und Nicolai Müller hatten zuletzt gefehlt. In der Vorbereitung will Müller positive Signale empfangen haben. „Die Jungs wissen, um was es geht. Mit einem Sieg können sie eine nicht zufriedenstellende Saison positiv zu Ende bringen“, sagt er.

