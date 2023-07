Fußball

vor 17 Min.

Vor dem Start in die Fußball-Bezirksliga: So sieht's beim FC Günzburg aus

Plus Der FC Günzburg kann guten Gewissens auf einen personellen Umbruch verzichten. Der Spielertrainer nennt für die neue Bezirksliga-Runde bescheidene Ziele.

Von Jan Kubica

Die Vorfreude ist groß bei den Fußballern des FC Günzburg. Und das beileibe nicht nur, weil sie nach ihren starken Auftritten in der zurückliegenden Bezirksliga-Runde optimistisch davon ausgehen, eine abstiegssorgenfreie Saison 23/24 vor sich zu haben. Doch von nichts kommt nichts und deshalb wird erneut von entscheidender Bedeutung sein, dass im Auwald die Mannschaft der Star bleibt. Die flachen Hierarchien und geringen Leistungsdifferenzen betont Spielertrainer Christoph Bronnhuber, indem er sagt: „Es hat uns in der vergangenen Saison ausgezeichnet, dass wir selbst in der Urlaubszeit und mit einigen Verletzten mit hoher Qualität wechseln konnten, auch während der Spiele.“

Kommen und Gehen

Ein regelrechter Umbruch fand nicht statt. Doch für Günzburger Verhältnisse war durchaus einiges geboten auf dem Sommermarkt. Julian Bergmair, Matteo Komm, Yannik Komm, Benedikt Megyes und Fabian Kuchenbaur aus dem Stamm des Bezirksliga-Kaders sind weg, auch Tobias Bader, Markus Bader und Andreas Nerdinger sind nicht länger beim Verein.

