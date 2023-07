Fußball

Vor dem Start in die Fußball-Bezirksliga: So sieht's beim VfR Jettingen aus

Plus Der VfR Jettingen geht als gewachsene Einheit in die Bezirksliga-Runde 23/24. Die Frage ist: Genügt das, um erneut ein sagenhaftes Ergebnis zu erreichen?

Von Jan Kubica

Das zweite Jahr in einer neuen Liga ist immer das schwerste, heißt es, und die Floskel findet in der Fußball-Geschichte massenweise Belege. Wie also wird es dem VfR Jettingen gehen in der neuen Runde der Fußball-Bezirksliga Nord? Geht der Blick des amtierenden Vizemeisters jetzt Richtung Aufstieg oder gilt es eher, eine sorgenfreie Runde zu absolvieren? Festlegen möchte sich Trainer Konrad Nöbauer vor dem Punktspiel-Auftakt nicht. Er formuliert seine Ziele lieber unabhängig von Tabellenständen. Klar sagt er immerhin: „Natürlich will ich mit dem Abstieg nichts zu tun haben.“

Kommen und Gehen

Mit der klaren Ansage „Quantität haben wir genug in Jettingen“ auf den Lippen machte sich Nöbauer in der Spielpause auf die Suche nach zwei Leuten für die Offensive. Er fand sie in Matteo Komm (zuvor FC Günzburg) und Benedikt Ost ( FC Gundelfingen), den nach eigenen Angaben im ersten Moment „ein Bauchgefühl“ zum Wechsel bewog. Inzwischen ist er angekommen beim VfR und sieht sich zum Saisonauftakt als Mittelstürmer auf dem Platz stehen. Ost ist überzeugt, das er wunderbar ins Teamgefüge passt. Unterdessen lobt Nöbauer seine beiden neuen Spieler mit den Worten: „Man hat im Training schon gesehen, dass sie uns weiterbringen.“ Aus dem Kreisliga-Kader des VfR aufgestiegen sind Julius Seckler, Benedikt Frey und Andre Holzbock.

