Fußball

12:09 Uhr

Wann macht’s beim Kreisligisten VfR Jettingen II endlich Klick?

Plus Sieben Niederlagen am Stück: Fußball-Kreisligist VfR Jettingen II befindet sich in der Negativspirale. Und jetzt geht's zu einem Spitzenteam.

Von Uli Anhofer Artikel anhören Shape

Nach sieben Niederlagen in Folge tritt Fußball-Kreisligist VfR Jettingen II zum Auftakt der Rückrunde bei der TSG Thannhausen an. Die Gastgeber haben fünf Mal in Serie nicht verloren (vier Siege, ein Remis) und stehen auf dem vierten Tabellenplatz. Die Favoritenfrage stellt sich da kaum. Aber natürlich fahren die Jettinger nicht die paar Kilometer mindelaufwärts, um die Punkte dort zu lassen.

Trainer: "In erster Linie Kopfsache"

Für Jettingens Trainer Matthias Eckart sind mehrere Faktoren dafür zuständig, dass es derzeit nicht läuft. „Es ist, glaube ich, in erster Linie Kopfsache“, betont er. Außerdem würden seit vielen Wochen immer wieder Stammspieler wegen Verletzungen ausfallen. „Aber damit müssen wir leben, ich möchte auch nicht jammern.“ In den Trainingseinheiten würden seine Spieler immer gute Leistungen zeigen, allerdings könnten die bei den Übungsabenden einstudierten Abläufe dann in den Spielen nicht umgesetzt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen