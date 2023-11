Fußball

vor 18 Min.

Warum der FC Günzburg und der VfR Jettingen so heiß aufs Fußballspielen sind

Plus Herbstblues? Der FC Günzburg und der VfR Jettingen wollen ihre Bezirksliga-Heimspiele trotzdem unbedingt austragen. Und sie haben gute Gründe dafür.

Von Jan Kubica

Wenig überraschend regnet es aktuell in längeren Phasen, was der Himmel hergibt. Den Fußballplätzen im Landkreis Günzburg tut das gar nicht gut und es ist absehbar, dass der für 17. bis 19. November 2023 terminierte Spieltag im heimischen Amateurfußball nicht vollständig nach Plan ablaufen wird. Überall stehen Ansetzungen auf der Kippe. Die Entscheidung über Spiel oder Absage mag aber niemand zu früh treffen.

Zu groß ist seitens der Vereine die Sorge, im Frühjahr dann aus Terminnot an ungeliebten Wochentag-Terminen ran zu müssen. Und so gehen unter anderem die heimischen Bezirksligisten aktuell davon aus, dass sie zu ihren Heimspielen antreten werden – der FC Günzburg am Freitag (19 Uhr) gegen den TSV Gersthofen und der VfR Jettingen am Sonntag (14 Uhr) gegen den SC Griesbeckerzell.

