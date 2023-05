Fußball

vor 24 Min.

Warum der SC Bubesheim in der Bezirksliga-Tabelle so weit unten steht

Plus 2:4 verliert der SC Bubesheim sein Heimspiel gegen den TSV Rain II. Spartenchef Karl Dirr nennt die Ursachen für die aktuelle Krise des Fußball-Bezirksligisten.

Fußball-Bezirksligist SC Bubesheim kommt im Kampf um den Klassenerhalt einfach nicht vom Fleck. Im Gegenteil: Nach dem 2:4 (0:2) gegen den TSV Rain II und mit Blick auf die Resultate der anderen Keller-Kandidaten klebt das Team nun schon unangenehm auf dem Relegationsplatz fest. So richtig nötig war der Heim-Patzer nicht – und allein etwas Glück bei den Entscheidungen des Unparteiischen hätte die Sache womöglich anders enden lassen.

Zwei Elfmeter nicht gegeben

An Schiedsrichter Matthias Schilling ( Erkheim) entzündeten sich jedenfalls die Emotionen der SCB-Fans unter den 100 Zuschauenden. Beim Stand von 0:1 verweigerte er den Platzherren nach einem vermeintlich klaren Foul an Hakan Polat einen Elfmeter. Seiner Pfeife entlockte er auch keinen Pfiff, als ein Rainer in der vierten Minute der Nachspielzeit im eigenen Strafraum die Hand zur Ballabwehr verwendete. Ein Strafstoß hier hätte vielleicht ein 3:3 als Endstand zur Folge gehabt. So aber erzielte Christian Kühling im unmittelbaren Gegenzug das Tor zum Endstand (90.+5).

