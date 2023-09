Was den VfR Jettingen derzeit so stark macht

Plus Auch gegen den VfL Ecknach beeindruckt Fußball-Bezirksligist VfR Jettingen unter anderem durch eine kompakte Abwehr. Der Trainer lobt sein Team nach dem 2:0.

Auf seine Kernkompetenzen kann sich der Fußball-Bezirksligist VfR Jettingen in dieser Saison 23/24 immer wieder verlassen. Auch im Hit gegen den VfL Ecknach ließ die Elf von Trainer Konrad Nöbauer kein Gegentor zu und, weil die Jettinger selbst zweimal trafen, gingen sie als verdiente Sieger vom Feld. Trainer Konrad Nöbauer lobte wenige Minuten nach dem Schlusspfiff die kompakte Mannschaftsleitung. „Jeder hat die Zweikämpfe angenommen und wir sind gegen eine Klassemannschaft 90 Minuten lang kompakt gestanden.“

Nach kurzer Abtastphase waren sowohl die Jettinger als auch die Ecknacher schnell bemüht, Nadelstiche zu setzen. Torschüsse gab’s auf beiden Seiten des Feldes, auf Treffer allerdings warteten die Zuschauenden zunächst vergeblich. Einmal forderten die Gastgeber vehement einen Strafstoß ein, doch der Unparteiische hatte keine strafwürdige Attacke des Ecknacher Schlussmanns gegen Benedikt Ost gesehen (36.). Dabei hatte der beim Klärungsversuch mit der Faust statt des Balles das Gesicht des Angreifers getroffen. „Auch in meinen Augen war das ein Elfmeter“, urteilte Nöbauer.