Fußball

05:55 Uhr

Was die Bezirksligisten TSV Ziemetshausen und SC Bubesheim verändern müssen

Plus Zwei der vier Fußball-Bezirksligisten im Landkreis Günzburg kamen schlecht aus den Startlöchern. Immerhin wissen sie, wo die Baustellen liegen.

Von Jan Kubica

Die Gesamtlage könnte besser sein. Nach drei Punktspielen dürfen jedenfalls nur zwei der vier Bezirksligisten in der Region von einem ordentlichen Saisonstart sprechen – was beim FC Günzburg und beim VfR Jettingen die Vorbereitung auf die nächsten Aufgaben erleichtert. An den beiden anderen Standorten brennt’s. Eine auffallende Parallele: Sowohl das Personal des SC Bubesheim als auch jenes des TSV Ziemetshausen muss sich unter anderem die kritische Bemerkung „selber schuld“ gefallen lassen.

