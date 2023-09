Fußball

19:55 Uhr

Weichenstellungen für den FC Günzburg und den VfR Jettingen

Plus Der VfR Jettingen kämpft im Topspiel um eine Spitzenposition in der Bezirksliga Nord. Liga-Konkurrent FC Günzburg will schweres Gepäck loswerden.

Noch ist es zu früh für konkrete Einschätzungen oder gar abschließende Beurteilungen, aber allem Anschein nach kann der VfR Jettingen auch in der aktuellen Saison 23/24 eine gute Rolle im Titelrennen der Bezirksliga Nord einnehmen. Eine Weichensteller-Partie wartet an diesem Samstag auf die Mannen von Trainer Konrad Nöbauer: Das Kräftemessen beim FC Stätzling ist das absolute Topduell des Spieltags. Eine Partie mit wegweisendem Charakter hat auch der FC Günzburg vor Augen. Beim punktlosen Schlusslicht SV Holzkirchen gilt es für das Team um Spielertrainer Christoph Bronnhuber, einen seit nun zwei Wochen auf den Schultern lastenden Rucksack loszuwerden. Umso schwerer wird dieses Unterfangen, weil die Mannschaft aktuell eine Hiobsbotschaft verdauen muss.

FC Stätzling - VfR Jettingen

Die Gastgeber waren in der abgelaufenen Spielzeit Zweiter der Rückrunde, Zweiter der Heim-Rangliste und Dritter in der Endabrechnung. Das allein zeugt von außergewöhnlicher Qualität. Auch der Start in die neue Saison ist gelungen. Wohl nicht nur für Nöbauer zählen die seit der Frühjahrsrunde der zurückliegenden Runde von Emanuel Baum gecoachten Stätzlinger „zum absoluten Favoritenkreis“. Die Partie wird also ein absoluter Gradmesser für ein Jettinger Team, das zuletzt überzeugte, vier Liga-Siege in Folge gefeiert hat. In den Worten des VfR-Trainers heißt das: „Das ist ein richtiger Prüfstein und hinterher wissen wir, ob auch wir wieder ein bisschen mitschnuppern können.“

