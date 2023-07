Fußball

vor 19 Min.

Wer schnappt sich die Fußball-Krone in Günzburg?

Plus Die SG Reisensburg-Leinheim ist Gastgeber, aber nicht Favorit der Stadtmeisterschaft im Fußball. Vier Teams messen sich am Samstag, 15. Juli 2023.

Von Jan Kubica Artikel anhören Shape

Vier Jahre haben die Fußball-Fans in Günzburg auf diesen Moment warten müssen, jetzt kehrt die Stadtmeisterschaft wieder als Fixtermin in die Saisonvorbereitung zurück. Gastgeber 2023 ist am Samstag, 15. Juli, die SG Reisensburg-Leinheim. Als Favorit und Gewinner der bislang letzten Auflage dieses Turniers geht aber ein anderes Team ins Rennen.

Drei Kreisklassisten im Starterfeld

Drei Kreisklassisten tummeln sich im Feld der vier Mannschaften. Neben dem Gastgeber-Team starten TSV Wasserburg und TGB Günzburg. Alle drei werden sich demnächst zu Punktspielen in der Kreisklasse West 2 wiedersehen und können sich beim Vorbereitungsturnier schon mal ein Bild von den künftigen Kontrahenten machen. Als einziger Bezirksligist dabei ist der FC Günzburg, der nach seinem überraschend guten Abschneiden in der abgelaufenen Runde zeigen will, dass er mit ähnlich guten Aussichten ins neue Spieljahr geht. Angesichts der Zwei-Spielebenen-Differenz ist die Mannschaft um Spielertrainer Christoph Bronnhuber natürlich klar favorisiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen