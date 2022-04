Wie der Fußball-Kreis Donau die Zukunft gestalten will

Beim Kreistag an diesem 7. April 2022 wählen die meisten der im Landkreis Günzburg heimischen Vereine ein Führungsteam. Der SV Aletshausen kritisiert eine Neuerung.

Im Stadtsaal am Kolpingplatz in Dillingen an der Donau werden an diesem Donnerstag, 7. April 2022, ab 19 Uhr die Weichen für die Zukunft im schwäbischen Fußball-Kreis Donau gestellt. Im Fokus des Kreistags steht vor allem die Wahl der neuen Führungsmannschaft auf Kreisebene.

Dabei stellt sich der aktuelle Kreis-Vorsitzende Josef Wiedemann ebenso zur Wiederwahl wie Holger Ardelt als Kreis-Jugendleiter. Wolfgang Beck bewirbt sich als Kreis-Spielleiter um die Nachfolge von Franz Bohmann, Sven Lang will als Kreisbeauftragter für den Frauen- und Mädchenfußball auf Sabrina Hüttmann folgen. Tobias Heuberger wurde von den Schiedsrichtergruppen als Kreis-Schiedsrichterobmann vorgeschlagen und soll jetzt von den Delegierten bestätigt werden. Andreas Klein als Kreis-Sportgerichtsvorsitzender und Josef Wiedemann als Kreis-Ehrenamtsbeauftragter sollen den Kreisausschuss komplettieren.

Reformen im Spielbetrieb

Die Gäste sind beim Kreistag wie auch schon in den Jahren 2010, 2014 und 2018 dazu aufgerufen, ihre Meinung zu möglichen Reformen im Spielbetrieb zu äußern. Anders als bei den vergangenen Kreistagen werden diese Meinungsbilder in diesem Jahr allerdings online abgefragt und die Ergebnisse nach Abschluss aller Kreistage ausgewertet und kommuniziert. Themen sind die „Zulässigkeit von Werbung auf Hosen und Trikotrückseite“ sowie die „Abschaffung der Auswärts-Torregel“. Die Abstimmung läuft bis zum 18. April 2022. Jeder Verein hat eine Stimme.

1000 Euro für den FC Mertingen

Im Rahmen des Kreistags übergibt die BFV-Sozialstiftung einen Scheck in Höhe von 1000 Euro an den FC Mertingen. Im Februar 2020 hatte Sturm „Sabine“ dessen Vereinsheim sowie die neuen Auswechselkabinen stark beschädigt. Die Versicherung kommt nun nicht für die Schäden an den Außenanlagen auf, deren Behebung sich auf etwa 5500 Euro berläuft. Der Stiftungsvorstand greift dem Verein nun mit 1000 Euro unter die Arme.

Gegen das Minifußball-Modell

Zudem stimmen die Delegierten in Dillingen über Vereins-Anträge ab. Der SV Aletshausen spricht sich gegen die beschlossene Einführung des Minifußball-Spielmodells aus. Der FSV Utzwingen und der SV Grosselfingen schlagen gemeinsam eine Rückkehr zum Reserve-Spielbetrieb mit verbindlicher Teilnahme aller zweiten Mannschaften an Parallel-Ligen ab der Kreisliga abwärts vor – verbunden mit der Auflösung aller B-Klassen und der Einteilung der A-Klassen vorrangig nach geographischen Gesichtspunkten. Der SSV Dillingen beantragt, dass alle Entscheidungen der gewählten BFV-Verbandsorgane außerhalb von Verbandstagen, die Änderungen und Ergänzungen aller Satzungen und Ordnungen des Bayerischen Fußball-Verbandes zur Folge haben, den Vereinen über das BFV-Postfach „Zimbra“ mitgeteilt werden. Zudem spricht sich der SSV Dillingen dafür aus, dass alle Vereine bis 11 Uhr des jeweiligen Spieltags die Möglichkeit haben, angesetzte Spiele einvernehmlich und kostenfrei zu verlegen, sollte im zugehörigen Landkreis die „Corona-Ampel“ der Bayerischen Staatsregierung auf Gelb oder Rot springen. (BFV)

