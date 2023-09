Wie die Bezirksligisten FC Günzburg und VfR Jettingen in die Tophits starten

Plus Der VfR Jettingen ist Gastgeber des Bezirksliga-Gipfeltreffens. Der FC Günzburg absolviert unter Flutlicht das Verfolgerduell. Die Trainer haben einiges vor.

Ein Hit jagt den anderen in dieser ungemein spannenden Phase der Bezirksliga-Saison 23/24. Seit Wochen bereits treffen sich die Teams aus dem oberen Tabellendrittel reihum und je öfter die Kontrahenten aufeinanderprallen, desto klarer wird, wie dicht das Leistungsniveau tatsächlich ist. Den beiden ambitionierten Teams aus der Region stehen nun erneut Knaller vor der Brust. Der Tabellenzweite VfR Jettingen erwartet den Primus TSV Wertingen und der zuletzt wiedererstarkte FC Günzburg fährt als Ranglistensiebter zum SV Wörnitzstein-Berg, der den vierten Platz belegt – und vor einigen Tagen die Jettinger verdientermaßen niederrang.

In einer Liga, in der praktisch jeder jeden schlagen kann, mag Günzburgs Spielertrainer Christoph Bronnhuber nicht schon nach einem Drittel der runde auf konkrete Plätze schielen. „Für uns zählt nur nachlegen, aus den vergangenen Wochen lernen und nicht nur ein Spiel hopp und das nächste dann wieder semi-gut bestreiten“, sagt er.