Wie verkraftet der FC Günzburg das unverhoffte Pokal-Aus?

In Gersthofen soll es wieder besser laufen für Christoph Bronnhuber und den FC Günzburg.

Plus Bezirksligist FC Günzburg leistet sich im Totopokal ein 1:2 gegen den TSV Wasserburg. Im Punktspiel beim TSV Gersthofen gibt's die Chance zur Wiedergutmachung.

Von Jan Kubica

Zuweilen bedarf es einer kleinen Verbaltrickserei, um aus einer negativen Erfahrung etwas Positives zu machen. Die meisten Fußballtrainer sind bewandert in solchen Dingen. Und so benötigte der Spielertrainer des FC Günzburg keine Denkpause, um das überraschende Kreispokal-Aus gegen einen zwei Spielebenen tiefer agierenden Kontrahenten in einen zuversichtlichen Blick nach vorne zu formatieren.

"Voll auf die Liga konzentrieren"

„Wir können und wollen uns jetzt voll auf die Liga konzentrieren“, sagte Christoph Bronnhuber einen Tag nach dem 1:2 gegen den TSV Wasserburg und einen Tag vor dem Punktspiel beim TSV Gersthofen (Freitag, 4. August, 19 Uhr).

