Fußball-WM in Katar

vor 32 Min.

So ist Katar wirklich: Das Fazit eines Fußballfans aus Günzburg

Markus Brenner aus Günzburg hat das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Costa Rica live im Stadion verfolgt. Am Ende waren die Fans jedoch enttäuscht.

Plus Eine Woche lang ist Markus Brenner aus Günzburg bei der Fußball-WM in Katar und sieht zwei Deutschland-Spiele. Bei seinem Rückflug sitzt ein Nationalspieler mit im Flieger.

Von Sophia Huber Artikel anhören Shape

Ziemlich resigniert und müde ist Markus Brenner am Samstag wieder in Deutschland angekommen. Eine Woche lang war der Fan aus Günzburg bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, hat dabei mehrere Spiele gesehen – unter anderem zweimal die deutsche Mannschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen