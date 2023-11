Zu viel Regen: FC Günzburg sagt Bezirksliga-Fußballspiel ab

Am Ende stand doch zu viel Wasser auf dem Platz: Bezirksligist FC Günzburg sagt das Spiel gegen den TSV Gersthofen ab. Jetzt fahren die Jungs nach Berlin.

Als der Platzwart am Freitagvormittag noch einmal den Rasen auf dem Nebenspielfeld des Auwaldstadion inspizierte, war schnell klar: Hier kann ein paar Stunden später kein Fußballspiel unter Flutlicht stattfinden. Und so sagte der heimische Bezirksligist FC Günzburg die für den Abend des 17. November 2023 geplante Partie gegen den TSV Gersthofen schweren Herzens ab.

Bronnhuber: "Wären sehr gerne angetreten"

FC-Trainer Christoph Bronnhuber betonte, sein Team wäre sehr gerne angetreten, zur Not auch bei schlechten äußeren Bedingungen. Die Form stimmt aktuell bei den Günzburgern, personell sieht es mindestens okay aus. Zweimal in dieser Woche hatten die Kicker im Auwald trainiert und anschließend darauf gesetzt, dass es irgendwie schon klappen würde mit dem Punktspiel. Von Donnerstag bis Freitag kam dann aber noch mal jede Menge Wasser vom Himmel und irgendwann konnte der Platz das nicht mehr aufnehmen. Bronnhuber sagte knapp: "Es ist nicht möglich, bei diesen Platzverhältnissen zu spielen."

Ein Termin für eine Neuansetzung ist noch nicht gefunden, die Partie wird auf jeden Fall erst 2024 ausgetragen.

Absagen sind überall möglich

Andere für das Wochenende 18./19 November in der Region angesetzte Fußballspiele sind bis Freitag (Stand: 15 Uhr) nicht von Absagen betroffen. Dabei wird es vermutlich nicht bleiben. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass bei weitem nicht jede Begegnung im Landkreis Günzburg angepfiffen wird.

Einige Spieler des FC Günzburg werden das Wochenende in der Bundeshauptstadt verbringen. Torjäger Maximilian Lamatsch hatte sich für seinen Drei-Minuten-Hattrick im Heimspiel gegen den VfL Ecknach in der Zuschauerwahl zum „Kreisliga-Moment des Monats“ durchgesetzt, den die Firma Interwetten gemeinsam mit dem Portal FuPa regelmäßig unter fünf Bewerbern kürt. Als Hauptpreis gab's elf Eintrittskarten für das Länderspiel Deutschland – Türkei, das am Samstagabend im Olympiastadion in Berlin stattfinden wird. Aufgrund dieser tollen Aussicht hatten die Günzburger die Partie gegen Gersthofen überhaupt erst auf den Freitag-Termin verlegt.

Vorwürfe jeglicher Art sind aus dieser Terminverschiebung nicht zu konstruieren: Die Wahrscheinlichkeit, dass am Samstagnachmittag im Auwaldstadion hätte gespielt werden können, tendiert ebenfalls gegen Null.