Fußball

vor 51 Min.

Zwei Kracher im Kampf um den Bezirksliga-Klassenerhalt

Plus Rivalität hin, Favoritenfrage her: Der FC Günzburg und der SC Bubesheim haben im Derby viel zu gewinnen. Für den TSV Ziemetshausen ist es wichtig, cool zu bleiben.

Von Moritz Anhofer

Ein Derby und ein Abstiegs-Kracher: Fans der heimischen Fußball-Bezirksligisten dürfen sich auf ein Wochenende der Wahrheit freuen. Der FC Günzburg würde mit einem Heimsieg im Derby gegen den SC Bubesheim das Abstiegsgespenst verscheuchen – und den Lokalrivalen gleichzeitig wieder tief in den Abgrund blicken lassen. Anpfiff im Auwaldstadion ist am 2. April um 15 Uhr. Der TSV Ziemetshausen erwartet am 3. April ab 15 Uhr den SC Altenmünster. Der Sieger darf immerhin einen Hauch frische Luft im Kampf um den Klassenerhalt schöpfen.

