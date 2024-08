Geplatzter Lkw-Reifen verletzt Fußgänger

Ein Unfall hat sich am Donnerstagvormittag in der Baustelle der Dillinger Straße in Günzburg ereignet. Laut Angaben der Polizei rangierte hier ein Lastwagen rückwärts. Als der Lkw dabei mit dem Hinterreifen gegen den Randstein fuhr, platzte der Reifen. Ein 51-jähriger Fußgänger, der zur selben Zeit auf dem Gehweg der Dillinger Straße lief, wurde von umher fliegenden Reifenteilen und Schmutz an beiden Unterschenkeln getroffen und verletzt. Zudem erlitt der Mann ein Knalltrauma und seine Schuhe wurden beschädigt.

Der 51-Jährige begab sich nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst selbstständig in ärztliche Behandlung. Es ergaben sich bislang keine Hinweise auf eine mangelnde Bereifung oder Überladung des Lkw, meldet die Polizei. (AZ)