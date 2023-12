Futsal

Favoriten stehen im Finale um die Landkreismeisterschaft in Günzburg

Trennten sich im direkten Duell 1:1 und stiegen gemeinsam in die Endrunde auf: Die Teams von Türk GB Günzburg und VfR Jettingen (in schwarzen Trikots).

Plus Die erste Vorrunde bietet gutes Niveau und lockt mehr als 400 Fans in die Rebayhalle. Spielleiter Fatih Kayan hat in einem fairen Turnier eine brillante Idee.

Die favorisierten Teams von SC Bubesheim, FC Günzburg, VfR Jettingen und Türk GB Günzburg stehen in der Endrunde um die Landkreis-Meisterschaft im Futsal. Sie setzten sich in der Vorrunde in Günzburg verdientermaßen gegen vier wackere Mitbewerber durch. Das Turnier lief seitens der Organisatoren, Spieler und Fans äußerst fair ab. Die wichtigste Erkenntnis aus der Veranstaltung könnte aber eine andere sein.

Zungenschnalzer sind zu bestaunen

Denn die langjährigen Hallenfußball-Fans unter den 402 zahlenden Fans spürten vielleicht zum ersten Mal, dass die moderne, mehr auf Technik als auf Knalleffekte bauende Spielart namens Futsal bei den Vereinen an der Basis angekommen ist. Einige Zungenschnalzer gab es zu bestaunen und selbst jene Mannschaften, die letztlich ausschieden, zeigten sehens- und lobenswerte Leistungen. Erwartungsgemäß boten die Fußballer zwar kein Festival der Leichtfüßigkeit, aber sie agierten auf ordentlichem technischen Niveau. Herausragend waren einmal mehr die Auftritte bekannter Spezialisten wie Axel Schnell (SC Bubesheim), Hakan Polat (Türk GB Günzburg) und Maximilian Ocker (VfR Jettingen). Im Futsal genügt ja oft genug ein herausragender Könner, um enge Duelle zu entscheiden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

