Futsal

13:41 Uhr

Hallenfußball: Bubesheim setzt sich durch, Jettingen enttäuscht

Plus Der SC Bubesheim qualifiziert sich als einzige Mannschaft aus dem Landkreis Günzburg für die Schwäbische Hallenmeisterschaft. Wie die anderen Teams abschneiden.

Von Uli Anhofer und Oliver Wolff Artikel anhören Shape

Große Freude nach einem intensiven Turnier: Der SC Bubesheim gewinnt die Lotto-Bayern-Hallenmeisterschaft des Fußballkreises Donau in der Rebayhalle und zieht als einziges Team aus dem Landkreis Günzburg in die Endrunde der Schwäbischen Meisterschaft ein. Diese findet am Samstag ebenfalls in der Günzburger Sporthalle statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen