Jetzt geht's um die Hallenfußball-Krone im Landkreis Günzburg

Plus Mit einer Woche Verzögerung beginnt das Spektakel Hallenfußball in der Region. Für das Landkreis-Turnier gibt es Favoriten – und Teams, die überraschen wollen.

Jetzt soll der kleine Ball endlich durch die großen Hallen rollen. Nach der wetterbedingten Absage des ersten Vorrunden-Turniers zur Kreismeisterschaft im Hallenfußball in Krumbach geht’s an diesem Samstag, 9. Dezember, in Günzburg rund. Die Vorrunden-Gruppen C und D spielen in der Rebayhalle. Acht Mannschaften ermitteln vier Endrunden-Teilnehmer. Das Auftaktmatch bestreiten ab 16 Uhr die Stadtrivalen FC Günzburg und SG Reisensburg-Leinheim.

Hammer-Gruppe in der Qualifikation

Die Gruppe C kann durchaus als Hammer-Gruppe bezeichnet werden. Die Bezirksligisten FC Günzburg und SV Bubesheim, der gut platzierte Kreisligist TSV Offingen und der immer mit großem Fanzuspruch ausgestattete Kreisklassist SG Reisensburg-Leinheim kämpfen hier um einen der ersten beiden Plätze. In der Gruppe D stehen sich als einsamer Favorit der VfR Jettingen ( Bezirksliga), die beiden Kreisklasse-Teams SG Kötz und TGB Günzburg sowie der VfL Leipheim aus der B-Klasse gegenüber.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

