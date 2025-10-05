Im ersten Halbjahr 407.300 Gäste-Übernachtungen: Branche braucht mehr Azubis

Jede Menge Rollkoffer auf dem Pflaster im Kreis Günzburg unterwegs: Im ersten Halbjahr gab es im Landkreis Günzburg rund 407.300 Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland. Das hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten mitgeteilt. Die NGG Schwaben beruft sich dabei auf aktuelle Tourismus-Zahlen vom Bayerischen Landesamt für Statistik. Damit hat es im Landkreis Günzburg in den ersten sechs Monaten dieses Jahres rund 4,5 Prozent weniger Übernachtungen gegeben als im ersten Halbjahr 2024, so die Gewerkschaft NGG. Bayernweit nahmen die Übernachtungen hingegen zu (+0,8 Prozent). „Und das nach dem Rekordjahr 2024, das bereits alle bisherigen Zahlen, auch vor Corona, übertroffen hatte“, betont Laura Schimmel von der NGG Schwaben.

Anlässe, in den Landkreis Günzburg zu kommen, gebe es viele: „Urlaub, Tagesausflug, Geschäftsreise, Verwandtschaftsbesuch, medizinische Behandlung, Fortbildung ... – jeder Besuch und jede Übernachtung sind gut für das Hotel- und Gaststättengewerbe im Kreis Günzburg“, sagt Laura Schimmel. Für die Geschäftsführerin der NGG Schwaben bedeutet das allerdings auch: „Hotels, Pensionen, Restaurants, Gaststätten, Cafés & Co. im Kreis Günzburg sollten gezielt auf Stammpersonal setzen. Vor allem auch auf den Nachwuchs: Die Branche braucht mehr Auszubildende“, so Schimmel.

Gastro-Branche habe viele „hausgemachte Probleme“ im Landkreis Günzburg

Denn in den Küchen und im Service fehle Personal. „Wenn heute über Umsatzrückgänge gejammert wird, dann kann man nur sagen: Viele Gastro-Betriebe haben ihre Öffnungszeiten stark gekürzt. Der Grund dafür ist Personalmangel. Gerade während der Corona-Pandemie haben viele Vollzeitkräfte dem Gastgewerbe dauerhaft den Rücken gekehrt. Das liegt auch am Verhalten der Arbeitgeber in dieser Zeit. Kein Wunder also, dass dann auch der Umsatz zurückgeht“, so die Geschäftsführerin der NGG Schwaben. Laura Schimmel spricht von „vielen hausgemachten Problemen“ in der Gastro-Branche im Landkreis Günzburg.

Ein wichtiger Punkt dabei sei auch die Bezahlung. „Viele Gastwirte und Restaurantchefs machen einen Riesenbogen um den Tariflohn“, so Schimmel. Der liege in Bayern für einen Koch oder eine Kellnerin mit Ausbildung schon beim Start in den Job bei aktuell 17,85 Euro pro Stunde. „Den fairen Tariflohn verdienen viele aber leider nicht. Die unterste Lohnkante in der Gastronomie ist oft der gesetzliche Mindestlohn von aktuell nur 12,82 Euro pro Stunde. Hinzu kommen die ‚Open-End-Arbeitszeiten‘“, sagt Laura Schimmel.

Die NGG Schwaben warnt Gastronomen im Landkreis Günzburg vor einem „gefährlichen Trend“ in der Branche: „Immer mehr Aushilfs- und immer weniger Fachkräfte. Das geht zu Lasten der Qualität – in der Küche genauso wie im Service. Die Hotellerie und Gastronomie im Kreis Günzburg sollte alles daransetzen, ihren Ruf als Profi-Branche nicht zu verlieren. Sie darf nicht als Laien-Branche herüberkommen“, warnt Laura Schimmel. Die Branche müsse zudem etwas gegen „Frust-Dienstpläne“ unternehmen: „Nämlich genug Personal einstellen, um superlange Schichten und zu viele Wochenendeinsätze zu vermeiden“, so Schimmel.

Immerhin bekomme die Gastronomie dafür schon bald ein „ordentliches Steuergeschenk“ aus Berlin: „Wenn im Januar die Gastro-Steuer von 19 auf 7 Prozent sinkt, dann dürften Gasthöfe, Restaurants, Hotels & Co. im Kreis Günzburg genug zusätzliches Geld in der Kasse haben, um mehr Beschäftigte einzustellen – und mit einem ordentlichen Tariflohn zu bezahlen.“ Dabei gehe es bundesweit immerhin um geschätzte 3,6 Milliarden Euro pro Jahr. (AZ)