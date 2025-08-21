Icon Menü
Gartengeräte-Diebstahl in Leipheim: Wer hat etwas beobachtet?

Leipheim

Gartengeräte in Leipheim von Terrasse gestohlen: Polizei sucht Zeugen

An einem Wohnhaus in der Güssenstraße haben Unbekannte zwischen Sonntagabend und Montag offenbar mehrere Gegenstände entwendet. Die Polizei hofft nun auf Hinweise.
    Auch ein Mähroboter gehört zu den entwendeten Gegenständen.
    Auch ein Mähroboter gehört zu den entwendeten Gegenständen. Foto: Conny Kurz, dpa (Symbolbild)

    In Leipheim hat ein bislang unbekannter Täter offenbar mehrere Gartengeräte von einer Terrasse gestohlen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat zwischen Sonntagabend und Montag an einem Wohnhaus in der Güssenstraße. Der Unbekannte entwendete laut den Beamten einen Rasenmäherroboter, einen Nassstaubsauger sowie eine Pumpe. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zur Tat unter der Telefonnummer 08221-919-0 mit der Polizeiinspektion Günzburg in Verbindung zu setzen. (AZ)

