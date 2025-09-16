Gartenhallenbad: Die Antworten auf die Fragen unserer Leserinnen und Leser

Seit wenigen Tagen ist das Gartenhallenbad in Leipheim eröffnet. Einige Besucherinnen und Besucher haben sich ein Bild vom Angebot gemacht – neben Lob für das neue und moderne Gebäude, haben sie sich aber auch mit Wünschen und Anregungen gemeldet. Landrat Hans Reichhart sagte bereits bei der Eröffnung am Sonntag: Bei einem Projekt dieser Größenordnung könne natürlich nicht von Anfang an alles perfekt sein. Verbesserungsvorschläge der Besucherinnen und Besucher seien sehr willkommen. Wir haben deswegen die Anregungen unserer Leserinnen und Leser an den Geschäftsführer des Zweckverbands, Matthias Kiermasz, weitergegeben. Was machbar ist – und was nicht.

Einige Leserinnen und Leser finden, dass das Angebot vor allem für kleinere Kinder im Bad größer sein müsste. Auch eine Kinderrutsche wurde beim Probebetrieb vermisst. Sind hier noch Änderungen oder Erweiterungen geplant?

KIERMASZ: Wir haben unseren gelben Elefanten im Kinderbereich nachgerüstet, für den Spaß unserer jüngsten Besucher. Weitere Rutschen sind derzeit nicht geplant.

Die Fliesen im Bad werden von den Testbadegästen als teilweise sehr rutschig beschrieben. Hat sich hier in der Zwischenzeit etwas getan?

KIERMASZ: Wir erreichen die vorgeschriebenen Rutschfestigkeitswerte problemlos. Nach den Rückmeldungen zum Probebetrieb haben wir am Freitag vor der Eröffnung erneut die wenigen problematischen Stellen technisch behandelt und nehmen die Empfindungen unserer Gäste sehr ernst. Sicherheit ist uns wichtig, niemand soll zu Schaden kommen. Wenn notwendig, werden wir nochmals nacharbeiten.

Manche Leserinnen und Leser wünschen sich einen Schwimmertarif für alle, die einfach nur eine Stunde lang Bahnen schwimmen und danach wieder gehen würden. Wird ein solcher Tarif erwogen?

KIERMASZ: Wir werden in den nächsten Wochen unsere Kunden befragen - nach Tarifen, Wünschen, Anregungen und Verbesserungsmöglichkeiten. Konstruktives Feedback ist uns wichtig. Reine Kurz-Schwimmtarife waren bislang nur vereinzelt gewünscht.

Menschen mit 100 Prozent Schwerbehinderung erhalten eine Ermäßigung auf den Eintrittspreis. Überlegen Sie, auch für Menschen mit 50 Prozent Behinderungsgrad eine Ermäßigung einzuführen?

KIERMASZ: Wir haben im Schwimmbadbereich für ein ganz neues Bad eine moderate Preisstruktur. Daher handhaben wir weitere Ermäßigungen eher restriktiv. Daher werden wir gern prüfen, ob geringeren Graden einer Einschränkung oder bei bestimmten Merkzeichen im Ausweis auch entsprechende Belastungen gegenüberstehen, die eine Ermäßigung finanziell für den Steuerzahler rechtfertigen.

In vielen Bädern gibt es eine Jahreskarte zu kaufen. Ist so etwas auch für das Gartenhallenbad angedacht?

KIERMASZ: Erfahrungen mit Jahreskarten hat das Gartenhallenbad bisher nicht, bisher gab und gibt es weiter rabattierte 10er-/11er-Karten. Auch hier sind wir auf das Feedback in unserer Kundenbefragung gespannt, auch zu akzeptablen Preismodellen dafür. Letztlich ist eine Jahreskarte für Gast und Betreiber eine Mischkalkulation, aber durch die Personalisierung mit Foto und Kundendaten wesentlich personalaufwändiger.