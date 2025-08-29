Es steht fest: Das Gartenhallenbad in Leipheim eröffnet am 14. September

Das Warten hat ein Ende: Der Zweckverband Hallenbad Nord schließt nach mehrjähriger Sanierungsphase die Generalsanierung des Gartenhallenbads ab. Der technische Probebetrieb läuft bereits, viele behördliche Abnahmen wurden schon durchgeführt oder stehen unmittelbar bevor. Erster Bürgermeister Christian Konrad verkündet: „Wir werden am Sonntag, 14. September, ab 14 Uhr unser schönes neues Gartenhallenbad für alle öffnen und in Betrieb gehen.“

Zuvor beginnt am 1. September für zehn Tage der öffentliche Probebetrieb. Über die Webseite des Zweckverbands www.hallenbad-leipheim.de können kostenlos Tickets für Bad oder Sauna gebucht werden. Die Buchung ist ab Samstag, 30. August 2025, im Laufe des Tages möglich.

„Mit unserem neuen Hallenbad, dem neuen Erlebnis- und dem Außenbecken, einer modernen Saunalandschaft und der ikonischen Rutsche sowie dem Kleinkindbereich, der schönen Außenanlage und den Spielplätzen ist für Groß und Klein etwas Großartiges geboten“, so Konrad.

Der Zweckverband Hallenbad Nord, ein Zusammenschluss aus dem Landkreis Günzburg sowie mehreren Kommunen im nördlichen Landkreisgebiet, hat wie berichtet 2018 das Gartenhallenbad vom Landkreis übernommen und sich nach einer ergebnisoffenen Prüfung für eine Generalsanierung als familienorientiertes Bad mit Schul- und Vereinsnutzung entschieden. Mit dem Spatenstich im Mai 2022 begannen die Bauarbeiten, die nun drei Jahre später zum Abschluss kommen. (AZ)