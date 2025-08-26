Brand einer Gartenhütte: Akkus explodieren im Feuer

Eine Gartenhütte ist in der Nacht zum Dienstag in Jettingen in Brand geraten. Gegen 1.30 Uhr waren die Feuerwehren Jettingen und Burgau sowie die Kreisbrandinspektion zunächst zum Brand einer Garage in die Zeppelinstraße nach Jettingen alarmiert worden. Der Feuerschein des Brandobjektes war bereits von Burgau aus sichtbar, berichten die Einsatzkräfte. Nach der ersten Lagemeldung vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass es nicht eine Garage war, sondern eine Holzhütte auf dem Grundstück, die bereits in Vollbrand stand.

Wegen der dichten innerörtlichen Bebauung drohte der Brand der Holzhütte im Hinterhof eines Wohnhauses auf das auf dem Grundstück befindliche Wohnhaus und angrenzende Garagen überzugreifen, berichtet die Kreisbrandinspektion. Die Feuerwehr begann sofort mit der Brandbekämpfung an der Hütte, ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus und die Garagen konnte verhindert werden. Aufgrund der in der Hütte gelagerten Akkugeräte und Lacke kam es zu mehreren kleinen Explosionen, so die Polizei.

Brand in Jettingen: Gartenhütte steht in Flammen, 45 Feuerwehrkräfte verhindern Schlimmeres.

Der Brand war schnell gelöscht, jedoch wurden wegen Glutnestern weitere Nachlöscharbeiten am komplett ausgebrannten Holzschuppen erforderlich. An dem unmittelbar angrenzenden Nachbargrundstück wurden aufgrund der Strahlungswärme weitere Geräteschuppen sowie die Kunststofffenster des Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt drei angrenzende Wohnhäuser wiesen durch das Feuer Beschädigungen auf, wie die Polizei mitteilt.

Im Einsatz waren etwa 45 Feuerwehrdienstleistende der Feuerwehren Jettingen, Burgau und die Kreisbrandinspektion sowie ein Rettungswagen des BRK und eine Streife der Polizei Burgau. Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei rund 35.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizeiinspektion Burgau übernommen. (AZ)