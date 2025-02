Geklauter Gartentisch in Günzburg: Wer hat etwas beobachtet?

In Günzburg hat ein bislang unbekannter Täter einen Gartentisch gestohlen. Laut Polizeibericht ereignete sich die Tat am Sonntag gegen 7.30 Uhr im Garten eines Anwesens in der Günzburger Straße. Eine Videoüberwachungsanlage zeichnete den Vorfall auf. Der Täter betrat nach Angaben der Polizei das Grundstück gegen 7.25 Uhr und trug den Tisch mit einer Glasplatte aus dem Garten. Wie er diesen anschließend abtransportierte, sei bislang unklar.

Unbekannter Täter in Günzburg stiehlt Gartentisch: Polizei bittet um Hinweise

Der Mann trug laut Polizeibericht eine Sturmhaube, eine dunkle Jacke mit Kapuze sowie eine dunkle Hose und schwarze Handschuhe. Der Entwendungsschaden liegt im oberen zweistelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)