Gastro in der Krise? Warum Wirte im Kreis Günzburg die Preise nicht so leicht senken können

Als der Gasthof Adler vor drei Wochen Bilder einer alten Speisekarte auf Facebook teilte, ahnte Wirt Jan Hiller nicht, welche Reaktionen dieser Beitrag auslösen würde. Das Menü aus dem Jahr 1994 weckte bei vielen Menschen im Internet nostalgische Gefühle. An die „gute alte Zeit“, in der zum Beispiel ein Rumpsteak im Adler in Ziemetshausen noch 16 Deutsche Mark kostete. Unter dem Beitrag sammelten sich knapp 160 Kommentare. Die meisten Nutzerinnen und Nutzer wünschten sich die alte Währung zurück, klagten über die Inflation und darüber, wie „teuer“ alles geworden sei – auch der Restaurantbesuch. Hiller sieht die Diskussion als Sinnbild für „die Stimmung im Land“. Und sagt, dass sich die Gastronomie in einer Krise befindet. Wie ist die Lage im Landkreis Günzburg?
Landkreis Günzburg
