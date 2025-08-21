Landkreis Günzburg Gastro in der Krise? Warum Wirte im Kreis Günzburg die Preise nicht so leicht senken können

Ab 1. Januar 2026 soll die Mehrwertsteuer in der Gastronomie dauerhaft bei sieben Prozent liegen. Ob das auf den Speisekarten und bei den Gästen ankommen wird, ist fraglich.