Gaststätten mit roter Farbe beschmiert: Polizei kommt durch Zufall auf den Täter

In Ichenhausen hat eine zunächst unbekannte Person die Türen von zwei Gaststätten in der Wiesstraße und der Heinrich-Sinz-Straße in der Nacht auf Donnerstag mit roter Farbe beschmiert. Nach Angaben der Polizei erinnerte sich der Inhaber eines Lokals an einen Streit mit einem Gast am Vorabend. Er konnte jedoch keine Personalien des Mannes angeben. Kurz darauf suchte die Polizei im Rahmen eines anderen Einsatzes die Wohnung eines 62-Jährigen auf. Sie entdeckte rote Farbflecken auf seiner Kleidung und an seinen Händen. Zudem fand sie in seiner Mülltonne eine Spraydose mit roter Farbe. Diese glich sie mit den Schmierereien an den Gaststätten ab. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen den Mann ein. (AZ)

