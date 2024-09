Gebäudereiniger-Gewerkschaft setzt sich für höheren Stundenlohn ein

Die Reinigungskräfte von Büros, Schulen, Arztpraxen oder Altenheimen aus dem Landkreis sollen künftig einen höheren Mindestlohn erhalten. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) Schwaben fordert für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Reinigungsbranche eine Erhöhung der Stundenlöhne in allen Lohngruppen um drei Euro, wodurch der Mindeststundenlohn dann bei 16,50 Euro statt bei 13,50 Euro pro Stunde liegen würde. Michael Jäger, der Vorsitzende der IG BAU Schwaben, erklärt: ,,Das ist der Lohn, den die meisten Reinigungskräfte im Kreis Günzburg verdienen. Und das muss das neue Lohn-Limit für die harte Arbeit sein, die die Beschäftigten in der Gebäudereinigung leisten.‘‘

Laut Jäger würde sich die Erhöhung beispielsweise folgendermaßen auswirken: „Am Monatsende käme eine Gebäudereinigerin dann auf knapp 2790 Euro brutto, wenn sie Vollzeit arbeiten kann. Die meisten haben allerdings nur einen Teilzeitjob. Sie sind an den Tagesrandzeiten – frühmorgens und spätabends – im Einsatz. Also dann, wenn die allermeisten Berufstätigen im Kreis Günzburg noch schlafen oder schon ihre Freizeit genießen.“ Die Arbeit als Reinigungskraft sei ,,ein Knochenjob‘‘. Die Kombination aus körperlicher Anstrengung, enormem Zeitdruck und der Konfrontation mit belastenden Situationen, wie beispielsweise dem Reinigen von Kranken- und Pflegezimmern, macht den Job zu einer Herausforderung.

Lohnerhöhung betrifft Glas- und Fassadenreiniger im Landkreis Günzburg ebenfalls

Für Jäger ist klar, dass es dringend notwendig ist, die Löhne in der Reinigungsbranche für alle Lohngruppen zu erhöhen: ,,Die Zeiten, in denen sich eine Gebäudereinigerin brav ans Ende der Lohnkette stellt, sind vorbei.‘‘ Auch durch die mangelnden Inflationsausgleichszahlungen für die 440 Beschäftigten der Gebäudereinigung – darunter viele Minijobber – bestehe bereits ein „ordentlicher Nachholbedarf beim Lohn“ für das Reinigungspersonal. Von der Lohnerhöhung sind gelernte Glas- und Fassadenreiniger ebenfalls betroffen. Diese sollen zukünftig 19,70 Euro pro Stunde verdienen.

Auch für den Nachwuchs der Reinigungsbranche gibt es eine Erhöhung. Die IG BAU fordert für Azubis im ersten Lehrjahr zusätzliche 150 Euro pro Monat. Dadurch würden die Ausbildungsanfänger 1050 Euro pro Monat verdienen. Die Vergütung soll bis zum dritten Lehrjahr dann auf 1500 Euro im Monat steigen. Das wären 300 Euro mehr als momentan. Inwiefern die Forderungen der IG BAU von dem Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks unterstützt werden, wird sich ab dem 11. September zeigen, wenn die Verhandlungen in die zweite Runde gehen. (AZ)