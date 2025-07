Gedenkfeier im BKH: Dunkles Kapitel der Klinikgeschichte bewegt noch heute

„What a Wonderful World“ – mit diesem Lied begleitete eine kleine Gruppe von Musikern die Gedenkfeier am Mahnmal im Rosengarten auf dem Gelände des Günzburger Bezirkskrankenhauses. Auch wenn es für manche Ohren zunächst zynisch klingen mag, so ein Lied im Zusammenhang mit dem schrecklichen Geschehen rund um die menschenverachtenden Vorgänge der Euthanasie des NS-Regimes zu singen, so spannt der Text dieses Liedes einen direkten Bogen zum Umgang mit psychisch Kranken in unserer Zeit.

