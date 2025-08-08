Geldbörse aus Auto in Ichenhausen gestohlen – Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Blumenstraße in Ichenhausen eine Geldbörse aus einem geparkten Pkw entwendet. Darin befanden sich ein geringer Bargeldbetrag sowie die persönlichen Dokumente des Halters. Da am Fahrzeug keine Beschädigungen festgestellt wurden, geht die Polizei davon aus, dass der Wagen nicht versperrt war. Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08221/919-0 bei der Polizei Günzburg zu melden. (AZ)

