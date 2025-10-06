Ein Keller voller Kunst und ein Herz für andere: Georg Langendorf löst seine Galerie auf

Überall an den Wänden hängen Bilder oder stehen aneinandergereiht am Boden. Ein Blick in den Keller des Hauses in der Limbacher Straße 9 in Kleinanhausen lässt vermuten: Hier wird gemalt. Falsch, es müsste heißen: Hier wurde gemalt. Einen Pinsel hat Georg Langendorf seit Längerem nicht mehr in die Hand genommen. Jedenfalls nicht, um mit ruhiger Hand Landschaften, Stadtsilhouetten und vieles andere, zumeist Aquarelle, festzuhalten. Vor vier Jahren hat der 73-Jährige mit dem Malen aufgehört – eben wegen der nicht mehr so ruhigen Hand.
Burgau
