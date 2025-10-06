Icon Menü
Georg Langendorf will einen Keller voller Kunst für den guten Zweck verkaufen

Burgau

Ein Keller voller Kunst und ein Herz für andere: Georg Langendorf löst seine Galerie auf

Er hat in drei Jahrzehnten hunderte Bilder geschaffen: Nun will sich der Hobbykünstler aus Kleinanhausen von ihnen trennen – weil der Erlös Gutes bewirken soll.
Von Peter Wieser
    Fast drei Jahrzehnte hat der Hobbykünstler Georg Langendorf gemalt und den Erlös aus dem Verkauf seiner Bilder gespendet. Am Wochenende will der Kleinanhauser sich von allen seinen noch vorhandenen Bildern zum vergünstigten Preis trennen und das Geld erneut einem guten Zweck zukommen lassen.
    Überall an den Wänden hängen Bilder oder stehen aneinandergereiht am Boden. Ein Blick in den Keller des Hauses in der Limbacher Straße 9 in Kleinanhausen lässt vermuten: Hier wird gemalt. Falsch, es müsste heißen: Hier wurde gemalt. Einen Pinsel hat Georg Langendorf seit Längerem nicht mehr in die Hand genommen. Jedenfalls nicht, um mit ruhiger Hand Landschaften, Stadtsilhouetten und vieles andere, zumeist Aquarelle, festzuhalten. Vor vier Jahren hat der 73-Jährige mit dem Malen aufgehört – eben wegen der nicht mehr so ruhigen Hand.

