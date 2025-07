Geschäftshaus in Jettingen-Scheppach beschmiert

Ein Geschäftshaus in Jettingen-Scheppach ist beschmiert worden. Nach Angaben der Polizei zeigte ein Geschäftsmann aus der Messerschmittstraße bei der Polizeiinspektion Burgau an, dass sein Gebäude mit Farbe beschmiert wurde. Dabei handelte es sich nicht um politische Parolen, sondern szenetypische Zeichen aus der Sprayerszene, so die Polizei. Diese dürften in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen angebracht worden sein. Der Schaden beträgt mindestens 2000 Euro. Die Beamten der Polizeiinspektion Burgau bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 bei der Dienststelle zu melden. (AZ)

