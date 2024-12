Ein Drittel der Autofahrer war bei Burtenbach zu schnell unterwegs

Die Polizei hat am Dienstagabend zwischen 18.30 und 22.00 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle an der Staatsstraße bei Burtenbach durchgeführt. In dem entsprechenden Abschnitt besteht eine Beschränkung von 70 Kilometern pro Stunde. Während der Kontrolle passierten mehr als 200 Fahrzeuge den Bereich. Etwa ein Drittel davon waren zu schnell unterwegs. Den Spitzenwert erreichte ein Autofahrer mit einer Geschwindigkeit von 111 Kilometern. Er entging nach Abzug der Messtoleranz nur knapp einem Fahrverbot. Die Polizei kündigt an, dass sie zeitnah weitere Messungen an dieser Stelle durchführen will. (AZ)

