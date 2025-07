Unbekannter verkauft gestohlenes Kettcar auf dem Flohmarkt

Am Montagnachmittag ist die Polizei Günzburg über das Auffinden eines zuvor entwendeten Kettcars informiert worden. Der 60-jährige Anzeigenerstatter hatte laut Angaben der Beamten das Fahrzeug in Ichenhausen in der Nachbarschaft entdeckt. Die hinzugezogenen Beamten konnten das Kettcar vor Ort sicherstellen und herausfinden, dass dieses offensichtlich auf einem Flohmarkt in Ichenhausen erworben wurde. Dort hatte ein Unbekannter das Fahrzeug zum Verkauf angeboten. Die 45-jährige Käuferin hatte dieses gutgläubig erworben, ohne zu wissen, dass es zuvor entwendet wurde. Die Polizei übergab das Kettcar schließlich wieder an den ursprünglichen Besitzer. Neben dem Verdacht des Diebstahls ermittelt die Polizei auch wegen Betrugs gegen Unbekannt, da das Kettcar ohne Verfügungsberechtigung verkauft wurde. (AZ)

Ichenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kettcar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis