Gewerbegebiet Areal Pro in Leipheim will mit eigenem Hochschulcampus KI-Standort werden

Interview

Areal-Pro-Geschäftsführerin: „Wollen KI-Zentrum im süddeutschen Raum werden“

Vom Fliegerhorst zum Wirtschaftsstandort: Andrea Hofmann über die Anfänge des Leipheimer Gewerbegebiets, einen Zweckverband schwäbischer Art und die Pläne für einen Hochschulcampus. 
Von Philipp Nazareth
    Das Gewerbegebiet Areal Pro in Leipheim feiert am Sonntag, 21. September, mit einem Tag der Offenen Tür sein 15-jähriges Jubiläum. Andrea Hofmann ist Geschäftsführerin des Zweckverbandes, der den ehemaligen Fliegerhorst entwickelt.
    Das Gewerbegebiet Areal Pro in Leipheim feiert am Sonntag, 21. September, mit einem Tag der Offenen Tür sein 15-jähriges Jubiläum. Andrea Hofmann ist Geschäftsführerin des Zweckverbandes, der den ehemaligen Fliegerhorst entwickelt. Foto: Ulrich Wagner/Phillipp Keil Photografie

    Frau Hofmann, vor 15 Jahren, im Juni 2010, haben Leipheim, Bubesheim, Günzburg und der Landkreis gemeinsam den Kaufvertrag für das heutige Gewerbegebiet unterzeichnet. Stimmt es, dass die Flächen des früheren Fliegerhorstgeländes in Leipheim damals nur 2,8 Millionen Euro gekostet haben?
    ANDREA HOFMANN: Richtig. Die Bundeswehr hat diese Fläche aufgegeben und man muss sich vorstellen, dass das alles verseucht war mit Kampfmitteln und Altlasten. Da gab es richtig was zu tun. Klar, manche Gebäude konnte man schon nutzen, aber ganz viele mussten abgebrochen werden, da kamen dann irgendwelche Geheimgänge und Beton ohne Ende zum Vorschein. Außerdem hatte man dort kein Baurecht, das Gebiet musste erst entwickelt werden.

