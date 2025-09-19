Areal-Pro-Geschäftsführerin: „Wollen KI-Zentrum im süddeutschen Raum werden“

Frau Hofmann, vor 15 Jahren, im Juni 2010, haben Leipheim, Bubesheim, Günzburg und der Landkreis gemeinsam den Kaufvertrag für das heutige Gewerbegebiet unterzeichnet. Stimmt es, dass die Flächen des früheren Fliegerhorstgeländes in Leipheim damals nur 2,8 Millionen Euro gekostet haben?

ANDREA HOFMANN: Richtig. Die Bundeswehr hat diese Fläche aufgegeben und man muss sich vorstellen, dass das alles verseucht war mit Kampfmitteln und Altlasten. Da gab es richtig was zu tun. Klar, manche Gebäude konnte man schon nutzen, aber ganz viele mussten abgebrochen werden, da kamen dann irgendwelche Geheimgänge und Beton ohne Ende zum Vorschein. Außerdem hatte man dort kein Baurecht, das Gebiet musste erst entwickelt werden.

Philipp Nazareth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89340 Leipheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fliegerhorst Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis