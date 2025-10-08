Gewerbegebiet Offingen: Rat beschließt Erweiterung trotz Überschwemmungsgebiet

Der Marktgemeinderat Offingen hat in seiner jüngsten Sitzung die Erweiterung des Gewerbegebiets Pfaffenbogen auf den Weg gebracht. Bereits im Juni hatte das Gremium den Entwurf zur vierten Flächennutzungsplanänderung für diesen Bereich sowie den Entwurf zu dem Bebauungsplan gebilligt. Nach der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden am Montag nun die entsprechenden Feststellungs- und Satzungsbeschlüsse gefasst. Stadtplaner Alexander Frey vom Krumbacher Büro Kling Consult hatte die eingegangenen Stellungnahmen und Abwägungsbeschlüsse vorgestellt.

Erweiterung des Offinger Gewerbegebiets liegt zum Teil im Überschwemmungsgebiet

Das Vorhaben befindet sich zum Teil im amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet HQ 100 der Donau und der Mindel. Der Standort sei nach wie vor kritisch hinterfragt worden, so Frey. Die wasserrechtlichen Bestimmungen jedoch seien eingehalten, der Retentionsausgleich nachgewiesen und es ergäben sich keine nachteiligen Auswirkungen. Vieles sei bereits im Vorentwurf aufgenommen gewesen. Bei der Ausweisung der Gewerbefläche im östlichen Bereich handelt es sich um eine kleinräumige Flächeninanspruchnahme an den Bestand. Anstelle dessen erfolgt die Herausnahme einer gleichwertigen, bisher gewerblichen Fläche im Westen. Bürgermeister Thomas Wörz (SPD) merkte an: Es sei nicht ganz einfach gewesen, dass man bei der Abstimmung in Bezug auf Überschwemmungsthematik, Ausgleich sowie Boden- und Grundwasserschutz einen Weg gefunden habe, um sinnvolle und gute Lösungen herbeizuführen.

Andrea Hascher ist im Marktgemeinderat keine Unbekannte und wurde erneut als Mitglied vereidigt. Foto: Peter Wieser

Zuvor war Andrea Hascher (CSU) als Marktgemeinderatsmitglied vereidigt worden. Die 44-jährige Betriebswirtin ist Listennachfolgerin von Marktgemeinderätin und Dritter Bürgermeisterin Maria Luise Eberle, die am 10. September verstorben war. Im Sitzungssaal war ein Bild aufgestellt worden, vor dem eine Kerze brannte. Andrea Hascher wird die Ämter von Maria Luise Eberle übernehmen, ist künftig Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss, sowie in der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Offingen. Weiter ist sie stellvertretendes Mitglied im Bau- und Umweltausschuss sowie im Rechnungsprüfungsausschuss. Die Offingerin gehörte bereits in der vergangenen Legislaturperiode dem Marktgemeinderat an, in den vergangenen Monaten hatte sie sich bei dem Projekt „Umsteigestation Offingen“ mit der Umgestaltung des Bahnhofgebäudes engagiert.

Finanzzwischenbericht: Offingen kann möglicherweise auf Kreditaufnahme verzichten

Weiter stellte Kämmerer Christoph Zeh den Finanzzwischenbericht vor. Aktuell erreiche der Verwaltungshaushalt einen Überschuss von rund 986.000 Euro. Auch wenn der Vermögenshaushalt mit 486.000 Euro „untergedeckt“ sei, ergebe sich im Saldo ein Plus von rund 482.000 Euro. Eine im Haushaltsplan vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Millionen Euro wurde bisher nicht in Anspruch genommen, möglicherweise kann auf diese verzichtet werden. Erlöse aus Veräußerungen von Gewerbebauplätzen liegen zwar hinter den Erwartungen, dem jedoch steht eine überplanmäßige Entwicklung bei der Erschließung des „Baugebiets Hinter den Gärten III“ gegenüber. „Stand heute kann man sehr zufrieden sein“, so Kämmerer Zeh.

SPD und Bündnis 90/Die Grünen hatten den Antrag gestellt, dass sich der Markt Offingen der Forderung des Bayerischen Landkreistags anschließt und die Bayerische Staatsregierung auffordert, mindestens 70 Prozent der dem Freistaat Bayern aus dem Bundes-Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ zustehenden Mittel an die Kommunen weiterzugeben. Seine Befürchtung sei, dass das Geld in Fördertöpfe gepackt werden könnte, Beantragungen sich dann so kompliziert gestalteten, wodurch manche Kommunen leer ausgehen könnten, äußerte sich Jonas Wörz (SPD) dazu. Man sollte ein Zeichen setzen und so andere Kommunen anregen, dies gleichzutun. Die Rätinnen und Räte sahen ähnlich und stimmten dem Antrag zu.

Auch im kommenden Jahr möchte der Markt ein attraktives Ferienprogramm anbieten

Jugendbeauftragter Daniel Mayer (JB) informierte zum Ferienprogramm 2025 mit insgesamt 13 verschiedenen Angeboten. Es sei zugleich eine riesige Entlastung für die Eltern und man wolle auch im kommenden Jahr mit möglichst vielen Ehrenamtlichen wieder ein attraktives Programm anbieten. Lob gab es auch für die Freiwillige Feuerwehr Offingen, die bei der Inspektion als „gut bis sehr gut“ beurteilt wurde. Man habe in Offingen und Schnuttenbach hervorragende Wehren, betonte Bürgermeister Wörz. Eines hob er sich bis zum Schluss auf, nachdem erneut gefragt worden sei, ob er bei den Kommunalwahlen 2026 wieder kandidiere. „Ich trete 2026 gerne wieder an“, erklärte Wörz.