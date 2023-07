Der TSV Burgau hat eine neue Meisterheberin

Gewichtheberin Elizabeth Zidek lässt auf bayerischer Nachwuchsebene sogar die starken Jungs hinter sich. Auch andere Talente des TSV Burgau überzeugen.

Stark aufgetreten sind die Nachwuchs-Gewichtheber des TSV Burgau bei den Bayerischen Meisterschaften in Landshut. 50 junge Kraftsport-Asse nahmen an den Titelkämpfen teil.

151 Kilo im Zweikampf

Burgaus Neuzugang Elizabeth Zidek (für die Farben der SSV Höchstädt war sie 2022 Deutsche Meisterin geworden) startete als einzige weibliche Jugendliche, konnte aber sogar die starken Jungs im Feld mit ihren 85 Relativpunkten schlagen. Sechs Gültige im Reißen (68) und Stoßen (83 Kilo) ergaben eine stolze Zweikampfleistung von 151 Kilo. Den nationalen Titel hatte sie noch mit 149 Kilo (67/82) gewonnen.

Für die Kinder und Schüler wurde in den Disziplinen Reißen und Stoßen neben der gehobenen Last auch die technische Ausführung bewertet. Zusätzlich mussten athletische Übungen absolviert werden. Die gesammelten Punkte bestimmten die Platzierungen in den einzelnen Jahrgängen.

Simon Willetal, jüngster und leichtester Teilnehmer bei den Kindern des Jahrgangs 2014, musste sich nach sechs gültigen Versuchen mit 14 und 16 Kilo im Reißen und Stoßen sowie 320,59 Punkten knapp hinter seinem einzigen Konkurrenten Zaid Alasse vom ESV München Ost (321,80) einordnen.

Zweifach-Gold im Jahrgang 2012

Lea Blau ließ es als einzige Starterin des Jahrgangs 2012 locker angehen. Sie riss 16 und stieß 22 Kilo. Mit den Leichtathletik-Punkten kam sie auf 324,15 Zähler. Philipp Grimm lieferte im gleichen Jahrgang einen soliden Wettkampf mit 20 und 22 Kilo im Reißen und Stoßen. In der Leichtathletik ließ er nichts anbrennen und setzte sich gegenüber dem Neumarkter Luis Buttenhauser mit 331,42 zu 310,73 Punkten durch.

David Lutzenberger überzeugte mit sechs Gültigen (32/42 Kilo) und den Techniknoten von 7,0 im Reißen und Stoßen. Im Fünfer-Starterfeld des Jahrgangs 2011 musste er mit seinen 386,77 Punkten nur dem leichteren Neumarkter Lennart Sellerer (446,11) den Vortritt lassen.

Drei Ausfälle aufseiten der Burgauer beeinträchtigten das Teamergebnis. Hier gab es den fünften Platz mit 1363,0 Punkten. Es siegte der TSV Röthenbach (2024,0).

Die gastgebende TG Landshut brachte in Zusammenarbeit mit Landestrainer Christian Koherr die Veranstaltung souverän über die Bühne. (AZ)