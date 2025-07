Digitale Schnitzeljagd und Sternfahrt: Diese Aktionen stehen beim Stadtradeln an

Der erste Rekord wurde im Jubiläumsjahr bereits aufgestellt: Es haben sich so viele Teams wie bisher noch nie registriert, teilt die Stadt mit. Ein imposanter Sprung von 24 Teams im vergangenen Jahr auf 36 Mannschaften im Jahr 2025. Und das muss noch nicht das Ende sein. Teams und Radelnde können sich nach wie vor unter www.stadtradeln.de/guenzburg/ registrieren und mitmachen.

Mitmachen lohnt sich, einerseits verlost das Klimabündnis attraktive Preise, die Stadt Günzburg prämiert die aktivsten Teams und alle aktiv Radelnden erhalten eine praktische Aufmerksamkeit. Die nächste Aktion während des Jubiläums-Stadtradelns ist eine Sternfahrt aus den Ortsteilen auf den Günzburger Marktplatz am Freitag, 18. Juli, wo es zwischen 14.30 und 16.30 Uhr am Marktplatzbrunnen ein von der Radbrauerei gesponsertes Freigetränk auf Nachweis an der Teilnahme am Radeln (z.B. über die App) gibt.

Treffpunkte und -zeiten sind an den Stadtradeln-Logos: 13.45 Uhr: Feuerwehrgerätehaus in Riedhausen (Von-Maldeghem-Straße 18a); jeweils um 14 Uhr: Feuerwehrgerätehaus Deffingen (Schulstraße 1). Feuerwehrgerätehaus Denzingen (Leitenweg 14), Feuerwehrgerätehaus Leinheim (Kruckenbergstraße 10), Feuerwehrgerätehaus Nornheim (Leirenfeldweg 2), Feuerwehrgerätehaus Reisensburg (Kirchstraße 8), Feuerwehrgerätehaus Wasserburg (Ortsstraße 27a); jeweils um 14.15 Uhr: Bahnhof an der B+R-Anlage, Eingang zum Waldbad, Gewerbegebiet Ulmer Straße/Schreberstraße in der Reindlstraße zwischen „Parkplatz Penny und Parkplatz Deichmann“. Selbstverständlich kann auch „selbstständig“ auf den Marktplatz geradelt werden.

An diesen Logos ist der Treffpunkt für die Sternfahrt am 18. Juli 2025. Foto: Michael Lindner/Stadt Günzburg

Nach der Rad- und Besichtigungstour mit Stadtbaumeister Georg Dietze und Hochbauleiter Bernd Fabera sowie der Sternfahrt auf den Marktplatz gibt es dann die nächste Aktion: Vom 19. bis 27. Juli können zusätzliche Kilometer bei der digitalen Schnitzeljagd „Actionbound“ gesammelt werden. Alleine oder in der Gruppe - die digitale Schnitzeljagd „Actionbound Fahrradstadt Günzburg 2025“ führt die Teilnehmer zu unterschiedlichen Punkten im Stadtgebiet. Wer das Ziel erreicht und einzelne Fragen beantworten kann, erhält zusätzliche Punkte.

Wer ausreichend Punkte gesammelt hat und aktiv am Stadtradeln oder Schulradeln in Günzburg teilnimmt, hat die Chance auf einen von 20 Gutscheinen für eine Familienrunde Minigolf am Waldbad oder einen von 100 Gutscheinen für zwei Kugeln Eis.

Voraussetzung zur Teilnahme ist, die kostenlose App „Actionbound“ auf sein Mobiltelefon zu laden. Diese steht unter https://actionbound.com/bound/Fahrradstadt2025 oder direkt über den jeweiligen App-Store zur Verfügung. Nach dem Öffnen der App ist der QR-Code zu scannen, und schon kann es losgehen. Wer bis einschließlich zum 27. Juli seinen App-Nutzer-(Spitz-)Namen sowie den Stadtradeln-Nutzername an die E-Mail-Adresse fahrrad@rathaus.guenzburg.de schickt, nimmt an der Verlosung teil. (AZ)