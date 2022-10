Gewinnspiel

Die große Show der Boxer in Leipheim: So können Sie dabei sein

Dynamik, Schlagkraft, Technik, Härte: Der Kampf zwischen Marcel Mahmud Kouka und Ahmat Ali Mohammadi zählte zu den spannendsten beim Güssen-Cup 2017. Dieses Jahr findet die Show am 5. November statt.

Wir verlosen zusammen mit dem VfL Leipheim drei mal zwei Eintrittskarten für den Güssen-Cup am 5. November in Leipheim. Wie Sie am Gewinnspiel teilnehmen können.

Auf die Rückkehr dieser Sport-Gala freuen sich viele Fans im Landkreis Günzburg schon lange – jetzt ist der Güssen-Cup wieder da! Etwa ein Dutzend Amateurkämpfe möchte die Box-Abteilung im VfL Leipheim am Samstag, 5. November 2022, in der Güssenhalle anbieten. Wenn alles perfekt läuft und entsprechende Kampfpartner gefunden werden, könnten bis zu vier Faustkämpfer aus der eigenen Kaderschmiede von Trainer Robert Roh teilnehmen. Veranstaltungsbeginn ist um 17 Uhr. Güssen-Cup: Karten für Boxkämpfe in Leipheim gewinnen Sie sind neugierig? In Zusammenarbeit mit unserer Redaktion verlost der gastgebende Verein drei mal zwei Eintrittskarten für die Nacht der fliegenden Fäuste. Wenn sie an der Verlosung teilnehmen wollen, senden Sie bitte bis Mittwoch, 26. Oktober (12 Uhr), eine E-Mail unter dem Stichwort „Boxen“ an gewinnspiel@guenzburger-zeitung.de. Kleiner Tipp: Wenn Sie sich einen möglichst originellen Grund einfallen lassen, warum gerade Sie zwei Eintrittskarten bekommen sollten, erhöht das Ihre Aussicht, zu gewinnen. Ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass Sie Ihrer Bewerbung Ihre Adresse und eine Telefonnummer beifügen, unter der wir Sie tagsüber gut erreichen können. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Gewinner werden von uns benachrichtigt. (ica) Lesen Sie dazu auch Boxen Ein schöner Sieg vor der großen Show der Leipheimer Boxer

